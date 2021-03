Rupert Grint: "Girare Harry Potter per un intero decennio è stato soffocante"

Rupert Grint, che ha interpretato Ron Weasley sullo schermo dal 2001 al 2011, durante un episodio del podcast di Dax Shepard, Armchair Expert, ha parlato liberamente della sua carriera, dichiarando: "Girare Harry Potter per un intero decennio è stato soffocante".

Rupert Grint è il simpaticissimo Ron Weasley

"C'è stato un momento in cui sembrava piuttosto soffocante, perché era pesante: pensandoci bene, abbiamo lavorato ogni giorno per 10 anni", ha spiegato Grint. "È stata un'esperienza fantastica. Un tipo di atmosfera familiare così piacevole. Era sempre la stessa troupe con cui siamo cresciuti ma a volte avrei voluto essere là fuori, da qualche altra parte, a fare qualcos'altro."

Grint ha continuato: "Non finiva mai. Ogni anno dovevamo tornare. Ed era un po' come nel film Ricomincio da capo perché erano sempre le stesse storie, le stesse persone, gli stessi set. Non fraintendetemi però: è stato fantastico. L'ho veramente adorato."

Moonwalkers: Rupert Grint in un'immagine del film

L'attore ha anche dichiarato di aver visto i film soltanto una volta, ad eccezione del primo che ha rivisto recentemente: "Mi sembra ancora troppo presto. Non riesco a staccarmi completamente e a diventare uno spettatore qualsiasi. Non posso affrontarlo però devo dire ho una prospettiva molto diversa ora che è passato molto tempo. Posso finalmente apprezzare il fatto che sia stata un'impresa incredibile".