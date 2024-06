Chrissy Teigen è preoccupata: "Se Donald Trump tornerà alla Casa Bianca potrebbe vendicarsi"

Chrissy Teigen ha rivelato di essere preoccupata perché è convinta che Donald Trump voglia vendicarsi e "darle la caccia" dopo che lo aveva criticato in modo diretto su Twitter nel 2019.

L'attrice, parlando all'evento Cannes Lions, ha spiegato che considera uno dei punti più alti della sua carriera il momento quando ha saputo che l'ex presidente aveva fatto pressione ai responsabili della piattaforma per far rimuovere un suo tweet in cui lo aveva insultato, scrivendo che era un "pussy ass bitch".

Le preocccupazioni di Chrissy Teigen

Il potenziale ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump sta ora suscitando qualche ansia alla star del piccolo schermo e produttrice. Chrissy Teigen ha infatti spiegato: "Mi spaventa un po' perché penso: 'Oh, è consapevole che esisto'. Cosa potrebbe realmente accadermi? Sappiamo ovviamente che è folle, ma potrebbe realmente vendicarsi in altri modi? Si tratta di una sensazione strana".

L'ex modella e il marito John Legend, durante il podcast On with Kara Swisher, hanno però ribadito che hanno intenzione di restare politicamente attivi durante il periodo che porterà alle elezioni del nuovo presidente degli Stati Uniti.

Il cantante ha spiegato: "Saremo attivi. Andremo alla Casa Bianca tornando sulla via di casa e daremo il nostro sostegno al Presidente Biden".

Le conseguenze dell'attivismo sui social

Chrissy, inoltre, ha raccontato che prendere posizione in modo pubblico su certi argomenti le ha fatto perdere vari lavori e accordi di sponsorizzazione perché molte aziende non hanno intenzione di affrontare le possibili critiche da parte dei consumatori legate alle sue dichiarazioni su argomenti come i diritti delle donne o l'assistenza medica. Legend, invece, è convinto che le sue opinioni politiche abbiano penalizzato a volte i membri del suo team durante la trasmissione The Voice.

Teigen ha inoltre ammesso che non tornerà più a usare X dopo che il periodo trascorso sulla piattaforma dove aveva oltre 42,4 milioni di follower, in passato chiamata Twitter, le ha iniziato a creare una dipendenza ed è stata inoltre accusata di cyberbullismo per alcuni suoi tweet che l'avevano portata a chiedere scusa per il suo comportamento, sostenendo che fossero frutto delle sue insicurezze e di una ricerca di attenzione.