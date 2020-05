Rupert Grint è diventato papà: fiocco rosa per la star di Harry Potter

Rupert Grint è diventato padre: la sua compagna Georgia Groome ha partorito la loro prima figlia e la notizia è stata divulgata da un loro portavoce. La gravidanza dell'attrice era stata ufficializzata dopo che la coppia era stata fotografata per le strade di Londra.

Noto in tutto il mondo per aver interpretato Ron Weasley nella saga di Harry Potter, l'attore Rupert Grint è anche il primo ad aver avuto un figlio del trio - che comprendeva Daniel Radcliffe ed Emma Watson - sui cui era incentrata la saga. Rupert Grint e Georgia Groome stanno insieme dal 2011 e la loro figlia è stata data alla luce lo scorso 6 maggio come ha riferito un portavoce della coppia: "Rupert Grint e Georgia Groome sono lieti di confermare la nascita della loro bambina. Vi preghiamo di rispettare la loro privacy in questo momento molto speciale". Anche la notizia della gravidanza era stata data da un portavoce, i due non hanno profili social e non amano stare sotto la luce dei riflettori.

Recentemente Rupert Grint è stato tra i protagonisti di Servant, la serie è stata creata da Tony Basgallop, prodotta da M. Night Shyamalan e distribuita da Apple TV+.