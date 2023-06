Rupert Friend tra le star del film Companion

Rupert Friend farà parte del cast di Companion, il nuovo film scritto e diretto da Drew Hancock e prodotto dal team che ha portato al successo Barbarian.

La trama del lungometraggio è ancora avvolta dalla segretezza e il progetto è stato acquistato da New Line dopo l'accordo stretto tra lo studio e il filmmaker Zach Cregger per la distribuzione dell'horror Weapons.

I protagonisti del nuovo film

Companion avrà nel proprio cast Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lukas Gage, Megan Suri, Harvey Guillén e Rupert Friend, il nome più recente ad aggiungersi alla lista degli interpreti. Hancock debutterà alla regia del lungometraggio, di cui è autore anche della sceneggiatura.

Nel team della produzione ci sono anche BoulderLight, Vertigo e Cregger.

I progetti dell'attore

Omicidio a Los Angeles: Rupert Friend in una scena del film

Rupert Friend è attualmente uno dei protagonisti della miniserie High Desert accanto a Patricia Arquette, con la regia di Jay Roach.

L'attore è inoltre una delle tante star che ha recitato in Asteroid City, con la regia di Wes Anderson.

Tra i suoi prossimi progetti ci sono anche The Wonderful Story of Henry Sugar, Canary Black e James and Lucia.