Rupert Friend ed Evanna Lynch al centro di James and Lucia, il nuovo film su Joyce e sua figlia

Rupert Friend e Evanna Lynch saranno i protagonisti di James and Lucia, un film biografico su James Joyce, celebre autore della letteratura inglese e irlandese, che si concentrerà sulla relazione che aveva con sua figlia. Deadline ha riportato in esclusiva questa notizia, rilasciando anche qualche dettaglio sul progetto.

Scritto e diretto da Robert Mullan e basato sull'ultimo decennio della vita di Joyce, prima a Parigi poi a Zurigo, James and Lucia vuole mettere in luce le lotte dello scrittore con la vista che si affievolisce e, soprattutto, i suoi tentativi di proteggere l'amata figlia Lucia con problemi psicologici.

Il film con Rupert Friend (che sta lavorando anche a un progetto di fantascienza con Zack Snyder) ed Evanna Lynch sarà prodotto da Rupert Hollier e Gaby Whyte Hart, con Simon Fawcett come produttore esecutivo per Filmtrax Media, ed Emanuele Moretti per Motus Studios (che presenterà la pellicola agli acquirenti all'EFM di Berlino).

Le riprese dovrebbero partire in Italia nell'aprile di quest'anno.