Harry Potter, Evanna Lynch: "Lavorerei ancora con JK Rowling, nonostante i suoi commenti su Twitter"

Evanna Lynch, l'interprete di Luna Lovegood nel franchise di Harry Potter, intervistata in esclusiva da GB News, ha rivelato che sarebbe più che disposta ad apparire in qualsiasi nuovo progetto ideato da JK Rowling, nonostante le recenti controversie che hanno coinvolto la famosa autrice.

La Lynch ha rivelato di stimare ed apprezzare profondamente la Rowling, indipendentemente dalle sue convinzioni: l'autrice della serie fantasy è stata criticata spesso nel corso degli ultimi anni per aver espresso delle opinioni sul sesso biologico e sulle persone trans in una serie di tweet considerati controversi.

L'interprete di Luna Lovegood ha minimizzato le voci relative ad uno scontro che sarebbe avvenuto tra la scrittrice e il cast di Harry Potter, affermando: "Lavorerei ancora con lei. Come potrebbe essere altrimenti? Penso che ci siano cose su cui non siamo tutti d'accordo e che non capiamo, ma ci vuole comunque comprensione e rispetto."

"Ho parlato con tutto il cast, hanno tutti un grande rispetto per lei anche se non sono d'accordo con le sue convinzioni." Ha continuato Evanna Lynch, rifiutando anche l'idea che J.K. Rowling non fosse stata invitata alla reunion di Harry Potter: "Non credo che sia vero, penso che fosse impegnata, scrivere le porta via molto tempo".