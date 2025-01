La Ruota del Tempo: Prime Video svela i nuovi membri del cast della terza stagione

Con l'arrivo della terza stagione di La Ruota del Tempo, la serie di grande successo di Prime Video, la piattaforma streaming ha annunciato i nuovi membri del cast che arricchiranno il prossimo capitolo della saga.

Il cast della serie fantasy, che vede protagonista Rosamund Pike, si espande con i volti nuovi di Isabella Bucceri (Finally Me, Everything in Between), che interpreterà Faile Bashere, una "Cercatrice del Corno", mentre Nukâka Coster-Waldau (Thin Ice, Anori) sarà Bair, la più anziana e rispettata tra le Sapienti degli Aiel Taardad. Salóme Gunnarsdottir (The Lazarus Project, Justice League) vestirà i panni di Melaine, una Sapiente degli Aiel Taardad, e Björn Landberg (Galileo Mystery, Unter uns) sarà Rhuarc, il rispettato capo clan degli Aiel Taardad. Synnøve Madocy Lund (Ragnarok, Saw X) interpreterà Melhindra, una sopravvissuta del regno di Malkier.

A completare il gruppo di interpreti troviamo Shohreh Aghdashloo (The Chess Game of the Wind, La casa di sabbia e nebbia) nel ruolo di Elaida do Avriny a'Roihan, una potente Aes Sedai dell'Ajah Rossa, e Olivia Williams (The Sixth Sense - Il sesto senso, Rushmore, The Crown) sarà Morgase Trakand, la Regina di Andor. Luke Fetherston (Doctor Who, Big Mood) interpreterà Lord Gawyn di Casa Trakand, mentre Callum Kerr (Hollyoaks, Monarch) sarà Lord Galad, il principe reale di Andor. Infine, Nuno Lopes (White Lines, The New Look) vestirà i panni di Lord Gaebril, il consorte della Regina Morgase.

Di cosa parlerà la terza stagione de La Ruota del Tempo?

Secondo la descrizione ufficiale di Prime Video, la terza stagione di La Ruota del Tempo seguirà questi sviluppi: "Le minacce contro la Luce si moltiplicano: la Torre Bianca è divisa, gli Ajah Neri sono liberi, vecchi nemici tornano ai Fiumi Gemelli e i Forsaken rimasti sono all'inseguimento del Drago... compresa Lanfear (Natasha O'Keeffe), la cui relazione con Rand segnerà una scelta cruciale tra Luce e Oscurità per entrambi. Mentre i legami con il suo passato iniziano a sciogliersi e il suo potere corrotto si rafforza, Rand diventa sempre più irriconoscibile per le sue più strette alleate, Moiraine ed Egwene (Madeleine Madden). Queste potenti donne, che hanno iniziato la serie come insegnante e studentessa, devono ora lavorare insieme per impedire che il Drago passi all'Oscurità, a qualunque costo".

The Wheel of Time: Rosamund Pike in un'immagine promo

Oltre a Pike e Stradowski, il cast principale include Daniel Henney, Zoë Robins, Marcus Rutherford, Dónal Finn, Ceara Coveney, Kate Fleetwood, Ayoola Smart e Kae Alexander. La Ruota del Tempo è una co-produzione tra Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios.

Basata sulla celebre saga fantasy di Robert Jordan, la serie ha ottenuto un successo straordinario, con la sua prima stagione che ha segnato il più grande debutto di una serie Original su Prime Video. La Ruota del Tempo continua a mantenere il primato tra i migliori debutti di sempre sulla piattaforma, subito dopo Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e Fallout. La terza stagione sarà disponibile su Prime Video a partire dal 13 marzo 2025.