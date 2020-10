Run: Sarah Paulson nel trailer dell'horror targato Hulu

Brividi del trailer dell'horror Run, interpretato da Sarah Paulson e in arrivo su Hulu il 20 novembre.

Il video mostra nuove sequenze del progetto in cui si segue il rapporto complicato tra una teenager, cresciuta in isolamento, e sua madre.

Run è diretto da Aneesh Chaganty, che ne ha firmato anche la sceneggiatura in collaborazione con Sev Ohanian (Searching). Chloe (l'esordiente Kiera Allen) è stata cresciuta dalla madre Diane (Sarah Paulson) in totale isolamento, controllando ogni sua mossa fin da quando è nata, ma ora che è cresciuta la ragazza scopre l'esistenza di segreti che potrebbero cambiare per sempre la sua vita.

Sarah Paulson è su Netflix con la serie Ratched, ispirata al cult Qualcuno volò sul nido del cuculo.