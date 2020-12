Rowan Atkinson, Netflix annuncia una serie con la star di Mr. Bean

Netflix ha annunciato una nuova serie con Rowan Atkinson. Il progetto fa parte dei nuovi sette show realizzati da Netflix UK. Ad occuparsi di queste serie, oltre Rowan Atkinson, saranno anche Sam Mendes e Joe Cornish. Il primo, ovviamente, è noto per il personaggio di Mr. Bean; tra i progetti più famosi di Mendes si ricordano American Beauty e Skyfall, mentre Joe Cornish ha realizzato Attack the Block.

Johnny English colpisce ancora: Rowan Atkinson in una scena del film

La serie realizzata da Netflix UK con Rowan Atkinson sarà Man vs Bee, creata da Atkinson e da Will Davies, che ha già lavorato con il celebre interprete in Johnny English. Lo show porterà in scena lo scontro tra un uomo che vive in un'opulenta magione e nientepopodimeno che un'ape. Gli episodi che comporranno lo show saranno 10 e dureranno 10 minuti a testa.

Rowan Atkinson a Bruxelles durante la promozione per Mr. Bean's Holiday

Come riportato da The Independent, Sam Mendes si occuperà della produzione di The Red Zone, un progetto comedy scritto dai giornalisti sportivi Barney Ronay e Jonathan Liew. Lockwood & Co, invece, sarà scritto e diretto da Joe Cornish e sarà un progetto horror soprannaturale, basato sui romanzi di Jonathan Stroud e dalle tinte simili a quelle di Truth Seekers, prodotto da Amazon Studios. Gli altri progetti includono lo young-adult Half Bad, l'horror in sei parti Cuckoo Song e Baby Reindeer, basato sulla commedia di Richard Gadd.

Anne Mensah, vicepresidente degli originali Netflix UK, ha dichiarato: "Costruire show tipicamente inglesi vuol dire dare l'opportunità a registi, sceneggiatori e maestranze del mondo del cinema di lavorare a qualcosa di davvero originale a livello nazionale e che, nel frattempo, abbia l'ambizione di imporsi sul versante internazionale".