Rothko: Russell Crowe e Aisling Franciosi star del film di Sam Taylor-Johnson

Sam Taylor-Johnson tornerà alla regia con il film Rothko e nel cast del progetto ci saranno anche Russell Crowe e Aisling Franciosi.

Il progetto, presentato dalla casa di produzione Rocket Science, racconterà la storia del rapporto del famoso pittore con la figlia.

Il film Rothko racconterà la storia di Kate Rothko, la figlia del famoso pittore americano Mark Rothko, coinvolta in una battaglia legale per onorare l'eredità del padre.

I protagonisti del progetto saranno Aisling Franciosi, recentemente star della serie Black Narcissus, e Russell Crowe nei ruoli della figlia e dell'artista. Il cast è poi composto da Aaron Taylor-Johnson, Michael Stuhlbarg e Jared Harris.

Alla regia ci sarà Sam Taylor-Johnson, coinvolta anche come produttrice insieme al marito.

Il lungometraggio sarà tratto dal libro scritto da Lee Seldes intitolato The Legacy of Mark Rothko e la sceneggiatura sarà firmata da Lara Wood. Tra le pagine si racconta la storia vera del caso Rothko, una disputa legale tra Kate Rothko, gli esecutori testamentari e i direttori della sua galleria, Marlborough Fine Art. Le rivelazioni legate all'avarizia, all'abuso di potere e cospirazioni esistenti nel mondo dell'arte sconvolsero molte persone. Rothko si è suicidato nel 1970, quando Kate aveva solo 19 anni.

La regista ha dichiarato: "Rothko non è solo un film su un grandioso artista, ma piuttosto è una storia senza tempo riguardante il giusto contro il sbagliato. Si tratta del percorso di Kate Rothko nel proteggere i dipinti più importanti dagli uomini corrotti che hanno tradito il padre e rubato la sua arte, si tratta di una resa dei conti con uomini in posizioni di potere che hanno provato a fare di tutto per distruggere ciò che ha lasciato suo padre".