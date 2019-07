Rosy Abate 2: il nuovo promo della serie con Giulia Michelini

Un nuovo promo di Rosy Abate 2 è apparso a sorpresa sulla pagina Facebook ufficiale dedicata alla fiction targata Taodue. Giulia Michelini ha preso di nuovo i panni della regina di Palermo per le 5 nuove puntate che andranno in onda in autunno su Canale 5. Con un cambio di location: l'azione, infatti, si sposterà a Napoli, come la brevissima clip anticipa, intimando a Rosy di fare attenzione perchè "Napoli non è Palermo, Abate".

Come mai Rosy si trova nella città partenopea? Perchè, dopo 6 anni in carcere, ha finalmente la possibilità di riabbracciare suo figlio Leonardo, che non è più, però, il bambino che lei ricordava. La regina di Palermo dovrà recarsi a Napoli per cercare di recuperare il rapporto con un figlio che è ormai un adolescente tormentato, e, soprattutto, per sottrarlo a un destino criminale che sembra già segnato. Per farlo Rosy dovrà affrontare direttamente il boss della camorra Antonio Costello.

La seconda stagione di Rosy Abate - La serie arriverà su Canale 5 in autunno, come già anticipato. Mediaset non ha ancora rivelato la data esatta di pubblicazione delle nuove puntate, anche se i rumor parlano insistentemente di un giorno particolare: il 13 settembre 2019.