Rosamund Pike protagonista della serie La ruota del tempo

Rosamund Pike sarà la protagonista de La ruota del tempo, l'adattamento per la tv del romanzo scritto da Robert Jordan.

Il progetto è destinato ad Amazon e sarà prodotto e scritto da Rafe Judkins, già nel team di Agents of S.H.I.E.L.D..

La ruota del tempo è ambientato in un mondo epico in cui esiste la magia e solo certe donne possono accedervi. Moiraine (ruolo affidato a Rosamund Pike) è membro di un'incredibile organizzazione tutta al femminile chiamata Aes Sedai e arriva nella piccola città di Two Rivers dove intraprende un viaggio pericoloso insieme a cinque giovani ragazzi e ragazze, gruppo che dovrebbe comprendere anche il Drago Rinato, al centro di una profezia che lo indica come il possibile salvatore o distruttore dell'umanità.

Alla regia dei primi due episodi ci sarà Uta Briesewitz che fa parte anche del team dei produttori.

Please welcome Rosamund Pike to the Wheel of Time family. Say hello to Moiraine. #WoTWednesday pic.twitter.com/577Hffwy6Y — Wheel of Time Writers' Room (@WoTWritersRoom) 19 giugno 2019

Rosamund sarà prossimamente star anche della serie, di genere comedy, State of the Union, ideata da Nick Hornby. Lo show vede protagonista la coppia formata da Louise e Tom, che si incontrano in un pub subito prima della sessione settimanale di terapia di coppia. Ogni episodio svela a che punto sono nelle loro vite, cosa li ha spinti a mettersi insieme e cosa ha mandato in crisi l'unione.

