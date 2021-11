Rosaline: Kaitlyn Dever nella prima foto del film

Rosaline è il nuovo film ispirato alla tragedia di William Shakespeare Romeo e Giulietta e online è stata condivisa la prima foto ufficiale del progetto che ritrae Kaitylin Dever.

Il progetto arriverà poi nel 2022 sulla sezione Star della piattaforma di streaming Disney+.

Rosaline: Kaitlyn Dever in una foto del film

Il film Rosaline offrirà un nuovo risvolto comico su Romeo e Giulietta di Shakespeare in cui la classica storia d'amore è raccontata dalla prospettiva della cugina di Giulietta, Rosaline... che guarda caso è l'ex fidanzata di Romeo. La regia è stata affidata a Karen Maine.

Il progetto si ispira al romanzo When You Were Mine di Rebecca Serle e offre una prospettiva nuova all'opera di William Shakespeare. Nel cast ci sono Kaitlyn Dever, Kyle Allen, Sean Teale, Isabela Merced, Minnie Driver, Bradley Whitford e Spencer Stevenson.

Rosaline: il logo del film

Il lungometraggio proporrà la storia d'amore dal punto di vista di Rosaline (Dever), la cugina di Giulietta, una giovane donna piena di ideali e dal carattere complicato. La ragazza, inoltre, è l'ex di Romeo.

Tra i produttori ci sono Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps, in collaborazione con Emily Morris, Becca Edelman e Sarah Shepard.