Addio a Ron Leibman, in Friends interpretò il burbero padre di Rachel

Ron Leibman, noto per essere stato il padre di Rachel in Friends è morto venerdì scorso. Aveva 82 anni e nella sua carriera, durata oltre 50 anni, aveva lavorato anche per il cinema e il teatro, vincendo un Tony Award per la sua interpretazione di Rob Cohn in Angels in America di Tony Kushner.

La notizia del decesso di Rob Leibman è stata confermata a Variety da Robert Attermann, CEO dell'Abrams Artists Agency, ma non sono stati divulgati ulteriori dettagli. Nato nel 1937 a New York era diventato famoso tra il pubblico per aver prestato il volto al dottor Leonard Green di Friends, il burbero e irascibile genitore di Rachel, tra il 1996 e il 2004. Aveva esordito nel 1956 nella soap-opera The Edge of Night per poi arrivare al cinema nel 1970 con la commedia Senza un filo di classe di Carl Reiner nella parte del fatello di George Segal per poi proseguire con titoli come Mattatoio 5 di George Roy Hill e Due supercolt a Brooklyn di Gordon Parks. Nel 1979 aveva ricevuto un Emmy per il ruolo di un detenuto che diventa un avvocato criminale in Kazinsky e aveva preso parte anche a Norma Rae di Martin Ritt con Sally Field. È stato candidato al Golden Globe come miglior attore non protagonista per una serie in Christmas Eve nel 1987.

Sposato e divorziato per ben due volte con due sue colleghe, prima con Linda Lavin dal 1969 al 1981 e poi con Jessica Walter, aveva anche una figliastra, Brooke Bowman, dirigente televisivo.