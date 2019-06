Ron Howard debutta alla regia di un film animato con The Shrinking of Treehorn

Il regista Ron Howard debutterà nel mondo dell'animazione con l'adattamento del libro The Shrinking of Treehorn.

Ron Howard debutterà alla regia di un film animato in occasione dell'adattamento per il grande schermo di The Shrinking of Treehorn, il libro per bambini scritto da Florence Parry Heide nel 1971 e illustrato da Edward Gorey.

Il progetto sarà uno dei quattro ideati per sfruttare un mix di animazione tradizionale e riprese live-action in fase di sviluppo alla Imagine Entertainment in collaborazione con Animal Logic (Lego Movie).

Il regista Ron Howard ha dichiarato: " Si tratta di una coincidenza fortuita che Imagine stesse in un certo senso evolvendosi e crescendo mentre Animal Logic stesse impegnandosi sempre di più nello sviluppo e nella produzione delle proprietà intellettuali in loro possesso. Abbiamo una visione condivisa di quello che potrebbe essere quello spazio".

The Shrinking of Treehorn racconta la storia di un ragazzo che inizia a rimpicciolirsi dopo aver fatto una partita a uno strano gioco da tavolo, situazione di cui non si rendono conto i suoi genitori. La sceneggiatura sarà firmata da Rob Lieber, già autore di Peter Rabbit.

Paramount distribuirà il progetto, oltre a Rainbow Serpent, un film legato alla cultura aborigena firmato da Stuart Beattie (Pirati dei Caraibi). Tra i progetti in fase di sviluppo nelle due case di produzione c'è anche Zero, una commedia ideata dal regista Carlos Stevens e dagli sceneggiatori Jonathon Stewart ed Eyal Podell, in cui si esplora il legame esistente tra famiglia e tecnologia.

Il quarto film che verrà realizzato è Muttnick, un progetto che sfrutta anche le riprese live action, in cui si segue la storia di un cane inviato nello spazio dai russi e attraversa il continuum spazio-temporale, ritornando dalla sua famiglia come una creatura evoluta.

