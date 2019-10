Ron Ely, tragedia per l'attore di Tarzan: sua moglie uccisa dal figlio

La moglie di Ron Ely noto per aver interpretato Tarzan nella serie televisiva della NBC, è stata uccisa nella sua villa a Santa Barbara dal figlio Cameron di 30 anni che è stato a sua volta ucciso dalla polizia.

Lo sceriffo della contea di Santa Barbara ha raccontato che i suoi uomini si sono recati sul posto dopo aver ricevuto una chiamata al 911, giunti alla villa hanno trovato Valerie Lundeen ormai priva di vita. La moglie di Ron Ely era stata accoltellata diverse volte. Nelle concitate fasi che hanno seguito l'arrivo delle forze dell'ordine Ron Ely ha indicato il figlio come l'autore dell'omicidio. Le autorità hanno messo in sicurezza l'area e cercato il sospetto che è stato poi trovato nel giardino di casa. Secondo le prime ricostruzioni Cameron Ely ha minacciato i poliziotti che a loro hanno aperto il fuoco uccidendolo. Gli agenti coinvolti nella sparatoria sono stati messi, come da prassi in questi casi, in congedo amministrativo retribuito.

Ron Ely con sua moglie Valerie Lundeen

Ron Ely, 81 anni, è conosciuto per aver interpretato Tarzan nell'omonima serie televisiva andata in onda negli Stati Uniti tra il 1966 e il 1968 e trasmessa anche qua in Itala. L'attore ha avuto dei ruoli ricorrenti in serie molto popolari come The Love Boat e Fantasy Island. Valerie Lundeen aveva 61 anni ed era stata una ex Miss Florida. Dalla relazione tra i due, sono nati tre figli.