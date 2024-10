Ron Ely, indimenticabile Tarzan nella serie tv NBC, è morto a 86 anni

Ron Ely, l'interprete di Tarzan nella serie degli anni '60 prodotta per NBC, è morto il 29 settembre 2024 all'età di 86 anni.

La figlia Kirsten ha confermato la triste notizia al sito TMZ, rivelando che il padre se ne è andato pacificamente nella sua casa, circondato dalla famiglia.

Il messaggio della figlia di Ron Ely

Kirsten ha reso omaggio al padre Ron Ely su Instagram dichiarando: "Il mondo ha perso uno degli uomini più grandiosi che abbia mai conosciuto e io ho perso mio padre".

Il messaggio prosegue: "Mio padre era qualcuno che le persone chiamavano un eroe. Era un attore, scrittore, allenatore, mentore, un uomo di famiglia e un leader. Ha creato un'ondata potente di influenza positiva ovunque andasse. L'impatto che aveva sugli altri è qualcosa che non ho mai visto in nessun altra persona, c'era qualcosa di veramente magico in lui. Questo è il modo in cui il mondo lo conosceva. Io lo conoscevo come mio padre, e che onore mandato dal paradiso è stato. Per me, era perfetto".

Kirsten ha proseguito spiegando che Ron Ely ha creato per lei un mondo incredibile ed era forte, protettivo, brillante, divertente in modo ridicolo, stoico, sensibile, dinamico e potente, oltre a essere il suo esempio e fonte di ispirazione, umile e in grado di ricevere naturalmente il rispetto che meritava.

La figlia ha proseguito spiegando che la storia del padre è all'insegna della perseveranza e dell'impegno nei confronti della famiglia e degli amici, del coraggio di fare ciò che è giusto e del sacrificio compiuto per aiutare gli altri a realizzare i propri sogni. Kirsten ha sottolineato: "Era inoltre una storia di gioia e amore, qualcosa che tutte le persone che gli erano vicine hanno avuto il privilegio di sperimentare. Non appena conoscevi l'amore di mio padre, il mondo diventava un posto più luminoso e significativo".

La carriera dell'attore

Ron Ely, nella sua carriera, aveva recitato in film come South Pacific, Duello a Forte Smith e The Remarkable Mr. Pennypacker prima di ottenere nel 1966 il ruolo di Tarzan nella serie del 1966.

Successivamente ha recitato in Doc Savage: The Man of Bronze, nella serie Fantasy Island, in The Aquanauts, The Night of the Grizzly e Slavers.

Negli anni '80 è stato il conduttore dello show Face the Music, di Miss America e ha interpretato il protagonista della serie revival di Sea Hunt.

Prima di smettere di recitare nel 2001, Ely ha recitato anche in una nuova serie tv di Tarzan che aveva come star Wolf Lasron, in Sheena, Renegade, Hawkeye e L.A. Law.

L'attore ha scritto inoltre due romanzi intitolati Night Shadows ed East Beach.