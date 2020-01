Romy Schneider: I segreti della principessa Sissy, stasera su Sky Arte il documentario sull'attrice

Romy Schneider: I segreti della principessa Sissy arriva stasera su Sky Arte, in prima visione, alle 21:15, per l'omaggio a una diva bella e talentuosa quanto sfortunata. Diretto da Patrick Jeudy, il documentario è stato presentato nel 2019 nell'ambito del Cinema Ritrovato di Bologna.

Al culmine della sua celebrità, l'attrice Romy Schneider registrò un'intervista sulla sua giovinezza e la sua carriera regalandoci una testimonianza emozionante e significativa che rivedremo in questo intenso documentario. Domenica 12 dicembre 1976. La notte scende su Colonia. La giornalista Alice Schwarzer sta aspettando Romy Schneider nel suo piccolo ufficio a pochi passi dalla cattedrale Alice ha invitato l'attrice per un'intervista. Quella che vede arrivare, non è una star con più di 50 film alle spalle, bensì una donna pronta a confidarsi, desiderosa di mostrare il suo vero volto. Romy Schneider nel 1976 ha 38 anni. Vive in Francia e incarna la donna libera e moderna degli anni '70, lontana dall'innocente Sissi che l'ha consacrata all'età di soli 16 anni ma da cui ha cercato di fuggire per tutto il corso della carriera.

Il pubblico la conosce anche per la sua storia d'amore con Alain Delon. Sullo schermo come nella vita è in costante pericolo nei panni della "femme fatale", sempre seducente ma spesso fragile. Romy Schneider morirà 6 anni dopo quell'intervista con Alice Schwarzer, a soli 43 anni, dopo aver seppellito, neppure un anno prima, il figlio 14enne David.