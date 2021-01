Romy Schneider, sua figlia Sarah Biasini: Un nuovo libro, i suoi amori e una madre da "dimenticare"

Sarah Biasini, figlia di Romy Schneider, sta pubblicando un libro in cui parla di sua madre, dei suoi sentimenti per lei e degli amori della sua vita.

La beauté du ciel, La bellezza del cielo, è il titolo del libro che Sarah Biasini, figlia di Romy Schneider, ha scritto, sotto forma di lettera, per la figlia Anna. Nella sua opera l'autrice ha deciso di parlare della madre, persa quando aveva soltanto quattro anni e mezzo, dei sentimenti che ha sempre nutrito nei suoi confronti e degli amori della sua vita.

Romy Schneider

"Tutti possono pronunciare il nome di mia madre" scrive Sarah nelle prima pagine del libro. "Tutti conoscono lei e la trilogia di Sissi, o almeno ne hanno sentito parlare. Tutti conoscono la tragica storia della morte di Romi Schneider, un anno dopo la tragica morte di suo figlio David. Soprattutto chi oggi ha tra i 40 e gli 80 anni. Mia madre è indimenticabile. Per il suo lavoro di attrice e per gli uomini che ha amato."

"Nessuno vuole dimenticare mia madre, tranne me. Tutti vogliono pensare a lei, tranne me. Nessuno piangerà quanto lo farò io, se penso a lei. Che cosa devo rispondere a quelli che mi dicono 'quanto mi piaceva!'? Non riesco a condividere il loro amore per lei, il loro sentimento di mancanza. Il mio amore e il mio vuoto mi sembrano mille volte superiori". Conclude la Biasini.

Romy Schneider in una scena di Sissi, la giovane imperatrice

Nelle pagine del libro, al fine di riavvicinarsi alla madre, Sarah va alla ricerca degli uomini che la Schneider ha amato durante la sua vita: da Alain Delon, di cui l'autrice dice: "Ci siamo incontrati tardi ma è stato molto bello e commovente, c'è stata una cosa così grande tra loro", fino al regista e sceneggiatore Claude Sautet e a Michel Piccoli, con il quale Romy ha girato moltissimi film.