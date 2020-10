Romulus: il trailer della serie tv di Matteo Rovere in uscita su Sky

Sky ha rilasciato il trailer di Romulus in italiano e in protolatino con sottotitoli della nuova serie tv di Matteo Rovere che racconterà la storia della nascita di Roma.

Romulus, la serie tv creata, diretta e prodotta da Matteo Rovere si mostra nel trailer che ne anticipa l'uscita su Sky e NOW TV prevista per il 6 novembre. In contemporanea con la messa in onda della serie, verranno pubblicati i primi due capitoli della trilogia letteraria firmata da Luca Azzolini.

Di seguito potete vedere il trailer del film in protolatino (con sottotitoli)

Attraverso Romulus, Matteo Rovere punta a raccontare la nascita di Roma e dunque il processo che portò un vasto territorio primitivo e selvaggio a trasformarsi nell'impero più potente di sempre. Gli episodi della serie tv saranno caratterizzati da leggenda, storia e rivoluzione, per un racconto epico che richiamerà l'attenzione di tutti gli amanti del genere. La nuova serie Sky Original vedrà protagonisti Andrea Arcangeli (Trust, The Startup - Accendi il tuo futuro), Francesco Di Napoli (La paranza dei bambini) e Marianna Fontana (Indivisibili): saranno infatti loro ad interpretare Yemos, Ilia e Wiros, tre ragazzi cresciuti nella violenza di un mondo arcaico dove gli uomini vengono dominati dal potere della natura e dalla misteriosa presenza degli dèi.

A completare il cast della serie tv troviamo Giovanni Buselli, Silvia Calderoni, Sergio Romano, Demetra Avincola, Massimiliano Rossi, Ivana Lotito, Gabriel Montesi e Vanessa Scalera. Prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia, Romulus si basa sulla sceneggiatura firmata da Filippo Gravino, Guido Iuculano e dallo stesso Matteo Rovere. La distribuzione internazionale dell'opera è affidata a ITV Studios.

La messa in onda di Romulus è prevista per il 6 novembre: in contemporanea usciranno in libreria Romulus: Il sangue della lupa e Romulus: La regina delle battaglie. Rappresentano i primi due volumi della trilogia che andrà dunque ad ampliare la narrazione della serie tv, scritta da Luca Azzolini, massimi esperti italiani di fantasy e romanzo storico, e pubblicata da HerperCollins.