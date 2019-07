Romulus: prime foto della serie Sky firmata da Matteo Rovere

Ecco le prime foto ufficiali di Romulus, la serie Sky in 10 episodi diretta da Matteo Rovere, in arrivo prossimamente sulla piattaforma.

Romulus, la serie Sky per la regia di Matteo Rovere, si mostra nelle prime foto ufficiali. Dopo il successo de Il primo re, Rovere è al momento impegnato in quella che nella sua carriera rappresenta la prima produzione televisiva.

Ambientata otto secoli prima di Cristo, in un mondo primitivo e brutale nel quale il destino di ognuno è deciso dal potere implacabile della natura e degli dei, Romulus è la storia della nascita di Roma come sullo schermo, piccolo e grande, non era mai stata raccontata.

Matteo Rovere, per mostrare questo mondo primitivo e ostile, ha deciso di farlo attraverso gli occhi di tre ragazzi, i suoi tre giovani protagonisti: Iemos (Andrea Arcangeli), Wiros (Francesco Di Napoli) e la giovane vestale Ilia (Marianna Fontana). Una storia di uomini e donne che scoprono come crearsi un destino anziché subirlo. Una rivoluzione guidata anche da una figura femminile feroce e protettiva, spietata e materna. Ecco i primi scatti ufficiali:

Romulus: Una foto dal set della serie Sky

Romulus: Uno scatto dal set della serie Sky

Romulus: L’illustrazione di Riccardo Monti (Art Director) mostra una delle ambientazioni di Romulus che saranno ricostruite sul set

Romulus: Il regista Matteo Rovere sul set

Romulus: Il regista Matteo Rovere dirige una scena

Romulus: Marianna Fontana è Ilia

Romulus: Andrea Arcangeli e Gabriel Montesi sono Iemos e Cnaeus

Romulus: Andrea Arcangeli è Iemos

Romulus: Francesco Di Napoli è Wiros

Romulus: I Luperci

Come abbiamo avuto modo di raccontare dopo la nostra visita sul set di Romulus, per la prima serie tv di Matteo Rovere Sky, Cattleya e Groenlandia, i produttori, non hanno badato a spese, ricostruendo per intero e meticolosamente due città sulla base di ricerche storiche documentate, confrontando migliaia di raffigurazioni, prestando la massima attenzione ai costumi (piuttosto scarni) e soprattutto alla fedele riproduzione delle armi del tempo. Come Il primo re, anche Romulus sarà recitata in protolatino.

Diretta da Matteo Rovere, da Michele Alhaique e da Enrico Maria Artale, scritta da Filippo Gravino, Guido Iuculano e lo stesso Matteo Rovere, Romulus, composta da 10 episodi di 50 minuti ciascuno, arriverà su Sky nel corso del 2019.