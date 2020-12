Romulus, Francesco Di Napoli: “Ho mangiato davvero un osso sporco di fango”

La nuova serie tv Sky Original, Romulus, ci mostra come sia nato un Impero, partendo da un mondo brutale, feroce e selvaggio. E uno degli attori, Francesco Di Napoli, ci ha svelato quanto ci sia di vero in alcune scene, come, per esempio, la volta che ha mangiato un osso sporco di fango.

Romulus: Francesco Di Napoli è Wiros

Quando abbiamo visto i primi due episodi con Matteo Rovere e il cast, abbiamo discusso durante la nostra intervista di alcune scene davvero particolari in Romulus. Tra queste, c'è il momento in cui Wiros, interpretato da Francesco Di Napoli, si scagli su un osso per mangiarlo avidamente, dopo un lungo periodo di prigionia. E abbiamo scoperto che quella ripresa non era finta:

"Matteo Rovere, come regista, è preciso, attentissimo, meticoloso", ha detto Di Napoli parlando di Romulus, in onda su Sky e in streaming su NOW TV ogni venerdì, in prima serata, dal 6 novembre - "È proprio un regista "giusto", sa esattamente come debba essere girata una scena e sta attento a ogni minimo dettaglio, ti fa sentire tranquillo quando lavori con lui. Così tranquillo che se ti dice di mangiare un osso caduto per terra, non pensi che fosse davvero caduto per terra e quindi sporco", scherza l'attore.

Romulus: Francesco Di Napoli è Wiros nel secondo episodio

"Nella scena in questione", precisa Rovere. "Di Napoli si sarebbe dovuto scagliare su un osso che Gabriel Montesi, nei panni di Cnaeus, avrebbe dovuto lanciare in una zona bonificata, quindi era sicuro addentarlo. Ma ovviamente Gabriel ha sbagliato il tiro... però Di Napoli non si è mica tirato indietro. Si è avventato sull'osso come Fantozzi coi supplì! Metodo Strasberg al cubo, quando mi dicono "come ha fatto a farlo?" Eh, appunto, rispondo che è così che l'ha fatto: l'ha proprio fatto. Abbiamo giravo quella scena in piano sequenza e l'abbiamo tenuta."

"L'osso era tutto sporco di terra, fango, di formiche", continua Di Napoli. "Anche così, io l'ho mangiato e vedendo che Matteo mi gasava, mi diceva "bravo, questo sì che è un attore!", mi sono convinto che andasse bene la scena! A saperlo che Gabriel aveva sbagliato il tiro! Tra ossa mangiate, cadute dal carro, me la sono proprio guadagnata questa parte."