Roma 2026, il programma del 16 ottobre: arrivano Jovanotti e i creatori di Boris con 'Il ministero dell'amore'

La Festa del Cinema di Roma 2026 prosegue venerdì 16 ottobre con una giornata ricca di proiezioni, incontri e appuntamenti speciali. Al via il programma delle Masterclass con il regista polacco Paweł Pawlikowski. Tra gli eventi più attesi, la presentazione di Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti, con l'artista protagonista del red carpet, e i nuovi titoli del Concorso Progressive Cinema.

Masterclass e Grand Public

Alle 16:30, alla Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica, Paweł Pawlikowski incontrerà il pubblico della Festa. Il regista, autore di Ida e Cold War, presenterà anche il suo nuovo film Fatherland, nella sezione Best of 2026.

Per il Grand Public, alle 18:30 sarà proiettato A Talent for Murder di Anton Corbijn, con Helen Mirren e Alden Ehrenreich.

Alle 19:00, alla Sala Sinopoli, appuntamento con Il Ministero dell'Amore dei creatori di Boris Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, con Pif e Alessandra Mastronardi: una commedia in cui i sentimenti diventano una questione di Stato.

Chiude la sezione Un jeu dangereux di Karine Silla, alle 20:30 al Teatro Studio Gianni Borgna.

Concorso Progressive Cinema e Freestyle

Due i titoli del Concorso Progressive Cinema: alle 18:00, al Teatro Studio Gianni Borgna, Eurotrash di Frauke Finsterwalder, storia tragicomica di una famiglia borghese con Barbara Sukowa.

Alle 21:00, alla Sala Petrassi, I Love Boosters di Boots Riley, commedia satirica che prende di mira l'immoralità dell'industria della moda.

La sezione Freestyle propone alle 15:30 The Patron di Julia Thelin, in concorso per il Premio Miglior Opera Prima Poste Italiane, e alle 16:00 Caro mondo crudele di Niccolò Falsetti, con l'immaginazione della giovane protagonista animata da Zerocalcare.

Special Screenings: Jovanotti protagonista

Alle 21:30, alla Sala Sinopoli, sarà presentato Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti di Dario Zonta e Carlo Zoratti. Il film ripercorre la vita e la carriera dell'artista attraverso musica, viaggi e incontri, dalla piccola radio locale ai grandi concerti. Jovanotti sarà presente sul red carpet della Festa.

Tra gli altri appuntamenti della sezione, al MAXXI sono in programma The Secret Reading Club of Kabul (alle 15:00), dedicato a un gruppo di giovani donne afghane che si riuniscono clandestinamente per leggere e studiare.

Poi sarà la volta di Un hiver russe (alle 17:00), sull'esilio dei giovani russi contrari al regime, L'incontro (alle 19:15), sulla giustizia riparativa, e Wax & Gold (alle 21:30), viaggio nella storia dell'Etiopia.

Alle 11:30, al Teatro Studio Gianni Borgna, proiezione gratuita di Pétros ení, dedicato alla storia della tomba di San Pietro.

Storia del Cinema: gli omaggi a Riz Ortolani e Carlo Monni

La sezione "Storia del Cinema" propone due documentari in anteprima alla Casa del Cinema. Alle 15:00, RIZ, armonie e dissonanze di Marco Dentici ripercorre la vita e la carriera del compositore Riz Ortolani, autore di celebri colonne sonore.

Alle 17:30, Carlo Monni, come un grillo nell'uragano di Valentino e Romeo Conte rende omaggio all'attore e poeta toscano attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto.

Sempre nell'ambito della sezione, alle 18:00 al Teatro Olimpico ACEA sarà proiettato La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Completano il programma Giorni d'amore di Giuseppe De Santis (alle 19:15) e Gli amanti del Pont-Neuf di Leos Carax (alle 21:30), entrambi alla Casa del Cinema.

Incontri e appuntamenti speciali

Je so' pazzo: una scena del film

La Festa torna nelle carceri del Lazio con proiezioni e incontri rivolti alla popolazione detenuta e ai cittadini. Si comincia alle 16:00 a Rebibbia Nuovo Complesso con Je so' pazzo di Nicola Prosatore, dedicato a Pino Daniele.

Prende il via anche la rassegna "Le Meraviglie - Incontri sul cinema e sui diritti delle donne", promossa dalla Casa Internazionale delle Donne e dalla Fondazione Una Nessuna Centomila. Alle 18:30, alla Casa Internazionale delle Donne, un incontro dedicato a Birds of War vedrà la partecipazione dei registi Janay Boulos e Abd Alkader Habak.

Tra gli altri appuntamenti, alle 10:30 alla Casa del Cinema si terrà "Kinero - Connessioni per l'audiovisivo", dedicato alle trasformazioni e alle opportunità dell'industria audiovisiva. Prosegue inoltre all'AuditoriumArte Roma Lazio in serie, con incontri dedicati ai podcast e alla serie Memoriae.