Roma 2020: Mi chiamo Francesco Totti in anteprima alla Festa del cinema

Roma 2020 comincia a svelare il suo programma, in cui anche Mi chiamo Francesco Totti ha trovato uno spazio d'onore: come annunciato dal direttore Antonio Monda, e del presidente Laura Delli Colli con il direttore generale Francesca Via, il film di Alex Infascelli dedicato alla vita e alla carriera del campione sarà presentato in anteprima nella kermesse romana.

È la notte che precede l'addio al calcio e Francesco Totti ripercorre tutta la sua vita, come se la vedesse proiettata su uno schermo insieme agli spettatori. Le immagini e le emozioni scorrono tra momenti chiave della sua carriera, scene di vita personale e ricordi inediti. Mi chiamo Francesco Totti è descritto come un racconto intimo, in prima persona, dello sportivo e dell'uomo. Diretto da Alex Infascelli, scritto dallo stesso regista e da Vincenzo Scuccimarra, il film è tratto dal libro Un Capitano scritto da Francesco Totti con Paolo Condò (edito da Rizzoli).

Prodotto da Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Virginia Valsecchi, Mi chiamo Francesco Totti è una produzione The Apartment e Wildside, entrambe del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment, Fremantle, con Vision Distribution e Rai Cinema, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video. Il film sarà distribuito da Vision Distribution nelle sale italiane, che ne curerà anche le vendite internazionali.

Dopo la collaborazione con il Festival di Cannes, dunque, un altro annuncio che accende sempre più curiosità intorno alla quindicesima edizione della Festa del cinema di Roma, che si svolgerà dal 15 al 25 ottobre 2020 all'Auditorium Parco della Musica. Quest'anno la manifestazione fa parte di Romarama, il programma di eventi culturali promosso da Roma Capitale.