Roma 2020: il meglio del Festival di Cannes in un evento presieduto da Thierry Frémaux

Roma 2020 unisce le forze con il Festival di Cannes: durante prossima edizione della Festa del cinema, infatti, ci sarà un evento speciale, alla presenza di Thierry Frémaux, in cui verranno presentati alcuni film della Selezione Ufficiale 2020 della kermesse francese, bloccata quest'anno dalla difficile situazione sanitaria internazionale.

L'annuncio, un po' a sorpresa, è arrivato dal Direttore Artistico della Festa del cinema di Roma, Antonio Monda, e dal presidente Laura Delli Colli. "Siamo entusiasti di poter organizzare un evento dedicato al Festival di Cannes durante la Festa del Cinema di Roma e onorati di far parte del tour di Cannes che include molti prestigiosi festival" - ha dichiarato Monda - "Per noi è un grande onore poter collaborare con il più importante festival cinematografico del mondo e avere Thierry Frémaux a Roma per presentare film della Selezione Ufficiale 2020".

Sulla questione è intervenuto anche il Delegato Generale del Festival di Cannes Thierry Frémaux, dichiarando: "In quest'anno così particolare è più importante che mai sostenere i film e le sale cinematografiche così come essere vicini agli artisti e agli spettatori. Quest'anno il Festival di Cannes non si è svolto ma è onorato di presentare i film della Selezione Ufficiale 2020 nei festival in cui vengono invitati. E a Roma, con la sua Festa, la sua storia e il suo spirito, il cinema è più vivo che mai!".

L'appuntamento, dunque, con la quindicesima edizione della kermesse romana, e a questo punto anche con un "pezzettino" dell'ultimo, disgraziato Festival di Cannes, è confermato dal 15 al 25 ottobre 2020.