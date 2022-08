Rogue One: A Star Wars Story tornerà nei cinema americani con un'anteprima di Andor

Rogue One: A Star Wars Story tornerà nei cinema americani prima del debutto di Andor su Disney+.

La serie con star Diego Luna è stata ideata come progetto prequel del film e la seconda, e ultima, stagione condurrà direttamente agli eventi raccontati nell'avventura con protagonista Jyn Erso, interpretata da Felicity Jones.

Il film Rogue One: A Star Wars Story ha debuttato nelle sale nel dicembre 2016 e ha ottenuto l'attenzione dei critici e del pubblico, incassando circa 1 miliardo di dollari in tutto il mondo.

La serie Andor prenderà il via cinque anni prima degli eventi raccontati in Rogue One, seguendo le avventure di Cassian Andor, spia tra le fila della Ribellione.

Il film ritornerà quindi in alcune sale IMAX americane dal 26 agosto permettendo inoltre ai fan della saga di vedere delle immagini in esclusiva dello show ideato da Tony Gilroy per Disney+.

Ecco il nuovo poster:

Rogue One: il post del ritorno del film nelle sale IMAX

Nel cast della serie ci saranno anche Stellan Skarsgård (The Avengers), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Kid Who Would Be King), Kyle Soller (Poldark), Genevieve O'Reilly che sarà Mon Mothma e Forest Whitaker nella parte di Saw Gerrera.

Lo showrunner Tony Gilroy, durante la Star Wars Celebration, ha confermato che la prima stagione sarà composta da dodici episodi e sarà seguita da una seconda, sempre da 12 puntate, le cui riprese inizieranno in autunno.