Roger Corman: "La Marvel dovrebbe seguire l'esempio di James Cameron e mettere al centro la storia"

Roger Corman ha condiviso la sua opinione sul Marvel Cinematic Universe svelando inoltre cosa pensa dovrebbe essere migliorato.

Il regista, che ora ha 96 anni, ha raccontato a Paste che anni fa aveva un'opzione per realizzare uno dei loro film, progetto poi abbandonato, e questo lo ha portato ad avere una reazione piuttosto negativa nei confronti degli adattamenti per i fumetti.

Analizzando il MCU, Roger Corman ha sottolineato: "Penso, in realtà, che siano fatti estremamente bene e gli effetti speciali sono semplicemente fenomenali. Penso siano ottimi film".

Il leggendario filmmaker ha però aggiunto: "Ma se dovessi andare a disquisire... Penso a James Cameron, che ha iniziato a lavorare con me, quando vedi un suo film con effetti speciali dal grande budget ti rendi sempre conto che la storia è al primo posto e gli effetti speciali sono lì solo per aiutare a raccontarla. Invece con la Marvel alle volte si ha la sensazione che gli effetti speciali sono i protagonisti e la storia, se devo essere onesto, potrebbe essere solo il filler".

Corman ha quindi ribadito: "Il MCU potrebbe essere migliorato se seguissero l'esempio di Jim e lavorassero di più sulle loro storie".

Roger ha quindi un'opinione meno negativa rispetto a Martin Scorsese e Francis Ford Coppola che hanno bocciato duramente la Marvel in passato paragonandonee i film a parchi di divertimento e sostenendo persino che non si tratti di cinema e non siano in grado di portare sul grande schermo esperienze emotive e psicologiche.