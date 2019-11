Roger Corman sui film Marvel: "Sono delle fiabe moderne"

Roger Corman si aggiunge al dibattito sui film Marvel, dichiarandoli delle fiabe moderne, la combinazione, pur se semplicistica, tra una particolare forma d'arte e il business.

Roger Corman, intervistato da The Hollywood Reporter, ha dichiarato: "Beh, per me i film sono la quintessenza dell'arte moderna. Sono l'arte del movimento. In secondo luogo, sono la combinazione di business e arte - e credo, fatta eccezione per quei film strettamente d'autore, tutte le pellicole sono combinazioni di business e arte. Ho letto quello che hanno detto Martin Scorsese e Francis Ford Coppola e credo di concordare fino a un certo punto. Come cinema puro, pura forma d'arte, questi film non si qualificano. Ma, se dici che sono una combinazione di una forma d'arte e di business, allora sì che si qualificano. Anche se le storie possono essere semplicistiche, la produzione può essere standardizzata, sono standardizzati a un livello professionale molto alto, in particolare per quanto riguarda gli effetti speciali, che sono meravigliosi. Quindi credo che vada riconosciuto come ci siano vari aspetti in merito".

"Potresti vedere i cinecomic come fiabe moderne, quindi non intenderle come pura forma d'arte cinematografica. Pensa a questi film come alla combinazione di arte e business con un alto livello di maestria e con fantastici effetti speciali e, fino a un certo punto, alla versione odierna delle fiabe" ha spiegato Corman all'intervistatore che gli aveva chiesto un parere sull'argomento, proprio a lui che ha lavorato fianco a fianco con Martin Scorsese, per esempio.

