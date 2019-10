Rocky Giraldi, morto il figlio di Tomas Milian nei film del Monnezza

Rocky Giraldi è morto: i fan dei film di Tomas Milian lo ricordano, bambino, nel ruolo del figlio di Monnezza, ovvero il commissario Nico Giraldi. Paco Fabrini, questo il suo vero nome, aveva 46 anni ed è rimasto coinvolto in un grave incidente di moto.

Lo conoscevano tutti come Rocky Giraldi, grazie al ruolo da lui interpretato in tre film del Monnezza, ovvero il commissario Nico Giraldi reso celebre da Tomas Milian, e con l'attore di origini cubane girò anche un altro film al di fuori della saga. Paco Fabrini però era evidentemente affezionato a quel ruolo interpretato nei primi anni '80, prima di lasciare definitivamente la recitazione nel 1986,tanto che su Facebook utilizzava il nome del suo personaggio ed era seguito con affetto dai fan e dai conoscenti.

Una foto di Paco Fabrini oggi: l'attore aveva interpretato Rocky Giraldi al cinema

Paco Fabrini è morto in un grave incidente stradale stanotte, a Ronciglione, in provincia di Viterbo, dove viveva da tempo. Il motorino su cui viaggiava Fabrini è stato travolto in località Casalino, all'incrocio tra viale della Resistenza e viale San Francesco d'Assisi, da un'auto che si è allontanata senza fermarsi. Paco Fabrini è morto sul colpo, come hanno constatato i carabinieri e il 118 intervenuti sul posto e il conducente della vettura si è poi costituito questa mattina presso la caserma dei carabinieri di Ronciglione.

Paco Fabrini era il figlio della costumista Sandra Cartini e strinse immediatamente un rapporto speciale con Tomas Milian, rapporto che proseguì anche negli anni successivi, fino alla scomparsa dell'attore, che considerava Paco quasi un secondo figlio. Era proprio grazie alla speciale sintonia tra i due, che Fabrini era stato riconfermato nel ruolo di Rocky Giraldi anche per le successive avventure (e indagini) del Monnezza. Dopo aver interpretato Delitto al Blue Gay, Delitto in Formula Uno e Delitto sull'Autostrada, Fabrini aveva recitato un'ultima volta accanto a Tomas Milian anche in Squadra Antigangsters. Dopo aver lasciato il cinema, aveva lavorato come pizzaiolo - anzi, come preferiva dire lui il "pizzettaro" - ritenendosi soddisfatto del suo lavoro.

Questa mattina, sul profilo ufficiale di Tomas Milian è apparso un post dedicato proprio a Rocky Giraldi.