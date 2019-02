Rocketman: Taron Egerton è Elton John nel primo trailer del film

Rocketman è il film biografico dedicato alla vita di Elton John, che potrebbe forse replicare il grande successo di Bohemian Rhapsody, e 20th Century Fox ha diffuso il primo trailer ufficiale che regala le prime anticipazioni riguardanti il progetto in cui Taron Egerton interpreta l'icona della musica britannica. Il video mostra i primi passi della futura star dando spazio alla creazione di Your Song, all'ideazione del suo nome d'arte e all'incontro con il manager, e a volte amante, John Reid, oltre ai primi successi che gli causano non pochi problemi e momenti di debolezza.

Ecco il video:

Rocketman racconterà la vita di Elton John (Taron Egerton) fin dall'infanzia, in cui si distingue come prodigio della musica fino a entrare nella prestigiosa Royal Academy of Music, seguendone poi l'ascesa come superstar e la partnership con il musicista e compositore Bernie Taupin (Jamie Bell). Nel cast anche Richard Madden che interpreterà lo storico manager e amante di Elton John, John Reid, mentre Bryce Dallas Howard sarà la madre del cantante.

Alla regia del film c'è Dexter Fletcher, che ha utilizzato la sceneggiatura firmata da Lee Hall. I produttori sono Elton John stesso, David Furnish e il regista Matthew Vaughn.

Per Rocketman Taron Egerton ha eseguito personalmente le canzoni di Elton John imparando non solo a cantare professionalmente, ma anche a reinterpretare i brani per evitare la pura imitazione.

L'uscita di Rocketman è prevista nei cinema americani a partire dal 31 maggio.