Rocío Muñoz Morales e Nicola Savino conducono su Rai 2 Freeze – Chi sta fermo vince! Ospiti del 16 settembre

Da questa sera, martedì 16 settembre, su Rai 2 fa il suo esordio un format tutto nuovo, fresco e sorprendente: Freeze - Chi sta fermo vince!, condotto dall'inedita coppia formata da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales, in onda dalle 21:20. Lo show, prodotto dalla Direzione Rai Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle, rappresenta l'adattamento italiano di un celebre format giapponese, creato dagli stessi ideatori di LOL - Chi ride è fuori.

Il meccanismo di FREEZE - Chi sta fermo vince! : autocontrollo e resistenza

Il cuore del programma è un meccanismo tanto semplice quanto imprevedibile: otto personaggi famosi, rinchiusi in una stanza e costantemente sotto osservazione, dovranno mantenere il sangue freddo evitando movimenti, sorrisi o qualsiasi reazione. Una sfida di resistenza mentale e fisica, dove autocontrollo e concentrazione diventano le armi vincenti.

I concorrenti della prima puntata: da Paolantoni a Sabrina Salerno

Nel debutto, a mettersi in gioco saranno nomi amatissimi dal pubblico: Francesco Arienzo, Herbert Ballerina, Paola Di Benedetto, Nathalie Guetta, Enzo Miccio, Francesco Paolantoni, Sabrina Salerno ed Ema Stokholma. Divisi in due squadre, dovranno affrontare situazioni surreali e provocazioni studiate appositamente per metterli in difficoltà. Ogni volta che Nicola Savino pronuncerà l'inevitabile comando Freeze, i concorrenti dovranno immobilizzarsi, sfidando se stessi e la voglia di reagire.

Ubaldo Pantani

Il panel dei giudici

A vigilare sulla loro resistenza ci sarà il temuto Grande Freezer, un team di arbitri d'eccezione composto da Mara Maionchi, dall'eclettico Ubaldo Pantani con le sue imitazioni e il telecronista Alberto Rimedio, voce ufficiale delle partite della Nazionale italiana di calcio, in qualità di terza guest star che varierà in ogni puntata.

Il round finale e il trofeo glaciale

Alla fine di ogni manche, gli arbitri assegneranno punteggi preziosi, valutando ogni minimo gesto o espressione. La classifica, aggiornata da Rocío Muñoz Morales, decreterà quale squadra meriterà l'accesso al round conclusivo. In quest'ultima fase, i compagni diventeranno rivali e si sfideranno tra loro. In palio ci sarà il titolo e il trofeo più glaciale della televisione italiana. Con leggerezza, ironia e una dose di imprevedibilità, Freeze - Chi sta fermo vince! promette di regalare al pubblico risate e colpi di scena, trasformando il controllo delle emozioni in un grande spettacolo.