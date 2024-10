Rocco Siffredi incorona il suo erede: perchè ha scelto proprio Stefano De Martino?

Rocco Siffredi è stato recentemente ospite del podcast "Gurulandia", durante il quale gli è stata rivolta una domanda cruciale: esistono dei suoi eredi? Sì, e la corona va a Stefano De Martino. Naturalmente il concetto di "erede" è stato qui utilizzato in senso molto lato, quindi niente a che vedere con il mondo il luci a rosse che ha reso Siffredi una celebrità globale.

Tutti gli "eredi" di Rocco Siffredi

Se infatti è vero che Siffredi si è detto soddisfatto dell'interpretazione di Alessandro Borghi nella serie Netflix Supersex, è anche consapevole che non tutti sono in grado di prendere il suo posto nel mondo reale. Lui stesso alla domanda sulla possibilità che esista un erede ha affermato: "Nel porno no. Fuori sì, ci sono un paio di giocatori: Totti e Cassano".

L'attore ha proseguito, poi, dichiarando: "Poi invece ne è uscito un terzo che è peggio di me: Stefano De Martino. Non abbiamo mai avuto a che fare nell'ambito sessuale però a sensazione ve lo assicuro, io non mi sbaglio mai. Lui è super performante". Cosa avrà voluto dire con esattezza? Magari lo svelerà nella prossima intervista.

Supersex, Alessandro Borghi sulla serie su Rocco Siffredi: "Abbiamo girato 50 scene di sesso"

Rocco Siffredi non ha lasciato in pace neppure l'ex moglie di De Martino, perchè ha dichiarato che, se dovesse trascorrere una notte romantica, tra Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis lui non avrebbe dubbi: "Belen tutta la vita, credo che stiamo parlando di due livelli diversi. Mi avete fatto una domanda, scegliendone una dico Belen".

Riguardo invece all'attuale stato del porno in Italia l'attore ha affermato: "Nel porno non c'è più niente di naturale. Onlyfans? Sono nato con la pornografia vera e dura e solo per chi può. A me non piace la pornografia legata alla finzione".