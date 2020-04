Rocco Siffredi si "bomberebbe" Sofia Viscardi ma lei non ci sta.

Essere bombata da Rocco Siffredi non è l'aspirazione di Sofia Viscardi. Durante una diretta su Twitch il pornodivo si è espresso in maniera lusinghiera nei confronti della youtuber durante il gioco 'bombi o passi'. Sofia non ha gradito ed il suo sfogo su Instagram ha diviso gli utenti dei social.

Direttamente dagli Stati Uniti è arrivato sui canali YouTube la 'bombi o passi Challenge'. Ecco in cosa consiste, lo youtuber fa scorrere foto di ragazze che vengono commentate ed in base all'aspetto fisico si decide se sono bombabili o meno. Per chi non lo sapesse bombare è l'equivalente di avere un rapporto sessuale. Il noto Rocco Siffredi è stato ospite di una diretta su Twitch degli youtubers Homyatol e Luis Sal e, da esperto del settore, si è sottoposto al giochino, che per lui poteva essere anche una sorta di casting. Quando gli hanno fatto vedere la foto di Sofia Viscardi, Rocco ha detto "Eccola qua! L'ho vista. La bombo eccome, ma sono tutte bone così le YouTuber? Sofia Viscardi, dico sì".

Rocco Siffredi e la masturbazione in quarantena da Coronavirus: i consigli in un video

La youtuber ha ricevuto quindi l'ok da Rocco Siffredi, l'occhio esperto dell'attore a luci rosse ha individuato nella Viscardi una da bombare, non sappiamo se in privato o davanti ad una telecamera. Ma Sofia non ci sta, lungi dal prendere il si di Rocco come un complimento, si è collegata al suo profilo Instagram e ha inveito contro questo gioco "mi mette a disagio attirare l'attenzione su di me, ma proverei ancora più disagio nel non dire ad alta voce che sono impressionata da come sia ancora ritenuto normale che i corpi delle donne vengano usati per l'intrattenimento maschile - ha commentato la youtuber nel suo lungo post - Trovo assurda la scelta di chi, parlando a tante persone, decida ancora oggi di proporci come oggetti, trovo assurdo che questo video mi sia stato mandato come una lusinga, e trovo ancora più assurdo l'aver passato tutta la mattina a chiedermi se fosse giusto o meno dire qualcosa pubblicamente per paura di sembrare una che non sa scherzare".

Sofia alla fine ha deciso di gridare la sua indignazione contro l'oggettificazione della donna "Ma onestamente mi sembra più inaccettabile che esista ancora lo spazio per ridere dell'oggettificazione del corpo femminile, che è un fenomeno che purtroppo, come sappiamo, va ben oltre delle dirette goliardiche. Mi dispiace essere intervenuta solo nel momento in cui sono stata protagonista di uno di questi "giochi", ma almeno ho capito sulla mia pelle quanto sia più facile e istintivo fare finta di niente. È il 2020, dai cazzo".

Il post di Sofia Viscardi su Rocco Siffredi ha diviso i social, molti sono d'accordo con lei, altri sottolineano che questo tipo di gioco viene fatto anche dalle donne. Insomma, a quanto, pare tutti oggettivizzano il corpo di tutti, il che non è per forza sinonimo di cosa buona e giusta.