Rocco Siffredi e Elena Pietrini aprono le porte delle loro case a MTV Cribs Italia 3: stasera su MTV

Stasera 1 ottobre, alle 21.00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW e su Paramount) MTV Cribs Italia continua il suo viaggio nelle abitazioni dei personaggi dello spettacolo e dello sport italiano. Nella seconda puntata apriranno le porte delle loro case la leggenda del porno Rocco Siffredi ed Elena Pietrini, astro nascente del volley femminile italiano.

MTV Cribs: anticipazioni della seconda puntata

La casa di Rocco Siffredi

Vi siete mai chiesti come si presenta la dimora di un divo del cinema hard? Con MTV Cribs voliamo a Budapest per visitare la casa e l'Academy di Rocco Siffredi. In questa puntata Rocco, accompagnato dal figlio Leonardo, ci porta alla scoperta dei loro luoghi del cuore. Dalla sala modellini, in cui nel tempo libero Rocco e Leonardo progettano e costruiscono modellini aerei, fino al garage, in cui i due hanno allestito una vera e propria officina, vista la comune passione per le moto e la velocità. Lorenzo Tano sarà tra i i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle su Rai 1.

Ma veniamo alla parte più 'hot'della puntata: l'Academy, quella che Rocco definisce "la mini-cinecittà dell'hard". Uno spazio ricco di ambienti diversi: solarium, piscina extralusso, campo da beach volley, un immenso guardaroba, un salone con i tipi più disparati di divani e persino un bar, che Rocco ha arredato con passione, usando solo materiali riciclati. Ma non è tutto! nel suo giardino Rocco ha custodito un vero e proprio cimelio: l'elicottero con cui ha recitato in uno dei suoi film più famosi: 'Rocco Never Dies'.

La casa di Elena Pietrini

A seguire torniamo in Italia per visitare la casa di Elena Pietrini, giovane promessa del volley italiano, che ci darà l'occasione di vedere da vicino le maglie indossate alle Olimpiadi e i suoi cimeli da campionessa. Proseguendo il tour della casa avremo modo di conoscere meglio la nostra sportiva e le sue passioni, come ad esempio quella per scarpe e calzini.

Avremo anche occasione di fare la conoscenza del fidanzato David, prezioso aiuto in cucina, e dei suoi due golden retriever, Nana e Bimba. A fine puntata, Elena si metterà alla guida del suo bolide rosso fiammante: un trattore da giardino.

MTV Cribs sulle piattaforme social

Ma non finisce qui! La terza stagione di MTV Cribs Italia sarà anche sulle piattaforme social di MTV con anteprime, momenti top, contenuti originali e format video esclusivi che coinvolgeranno in prima persona i protagonisti delle puntate. Come MTV Cribs Challenge, una vera e propria sfida dove giocheremo con le star di ogni puntata per vedere quanto conoscono bene la loro casa e cosa c'è dentro, e magari scoprire qualche segreto su di loro.

MTV Cribs del 7 ottobre: anticipazioni

I protagonisti del prossimo imperdibile doppio episodio di MTV Cribs saranno Sangiovanni, con cui visiteremo il luogo in cui ha buttato giù le idee per i brani che lo hanno reso famoso e Sespo, TikToker da quasi 3 milioni di follower, che ci introdurrà nel suo mondo colorato tra burraco e bambole assassine.