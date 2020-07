Rocco Siffredi a Bianca Guaccero: “Hai un futuro nel mondo del porno”

Rocco Siffredi tenta Bianca Guaccero offrendole un posto nel mondo del porno di cui lui è il re incontrastato. L'attore e regista ha mandato alla bella conduttrice un videomessaggio in cui spiega di essere un suo grande fan. Bianca ringrazia ma rimane alla conduzione del programma di Rai2, per il momento.

Bianca Guaccero può dormire sogni tranquilli, ha scoperto che ha una valida alternativa nel caso in cui la RAI non dovesse confermarla alla guida di Detto Fatto. Rocco Siffredi è pronto ad accoglierla tra le sue grandi braccia, offrendole un ruolo da star in una delle sue prossime produzioni. La proposta che ha imbarazzato Bianca è arrivata tramite videomessaggio. "Bianca, Bianca, ma quanto sei bella? Sono un tuo fan e quindi è inutile. Sei quasi perfetta perché sei ritenuta", ha detto il re del porno italiano che poi le ha proposto il passaggio al lato oscuro della forza: "Secondo me dai cento volte di più e se arrivi nel nostro mondo, lo sappiamo, le mandi tutte a casa".

Il video è stato preparato da Siffredi con l'aggancio di Jonathan Kashanian a cui si è rivolta la Guaccero: "Quando Rocco mi ha mandato il video, gli ho detto grazie e lui mi fa: 'Quando si fa?' e io: 'Non so quando andrà in onda' e lui: 'No, quando si fa il provino di Bianca Guaccero. Avresti un futuro nel mondo dell'hard'". La conduttrice di Rai2 ha ringraziato Siffredi per l'attestato di stima: "Grazie per la fiducia che mi hai dato, Rocco, oggi guadagno un punto in più".