Rocco Casalino in Puglia con uno "sconosciuto barbuto" in spiaggia, chi sarà? (FOTO)

Rocco Casalino è stato paparazzato su una spiaggia in Puglia da un fotografo della rivista Novella 2000. L'ex portavoce dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato immortalato in compagnia di un uomo barbuto e della madre mentre faceva il bagno e prendeva il sole.

A proposito dello scoop, il celebre settimanale scrive: "Mentre Beppe Grillo e Giuseppe Conte si attovagliavano in Toscana per trovare l'intesa sulla guida del Movimento Cinque stelle, Rocco Casalino, che di Conte è (è stato?) portavoce, si sdraiava in Puglia a prendere il sole in compagnia di sua mamma e non solo".

"Con Rocco c'è la mamma, a cui è legatissimo, come ha raccontato in diverse occasioni e anche scritto nell'autobiografia 'Il Portavoce'. E con loro c'è anche un ragazzone barbuto", si legge su Novella 2000. "I racconti che ci arrivano dalla spiaggia riferiscono che Casalino lo avrebbe conosciuto la mattina stessa e che poi i due (più la mamma) avrebbero passato la giornata al mare, facendo anche il bagno insieme."

La finanza negli ultimi giorni sta verificando i conti di Casalino e del suo fidanzato cubano, Josè Carlos Alvarez, che come scrive la rivista di gossip è "l'uomo che tra tira e molla è al fianco di Casalino da oltre sei anni. Vien da pensare che siano in un periodo 'molla'? Comunque, chiunque sia il ragazzone barbuto, e qualunque sia la natura della loro conoscenza, se Rocco ha qualcosa da spiegare in merito, non è certo a noi che deve una giustificazione".