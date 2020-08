Rocco Casalino e Gabriele Rossi fotografati insieme a Roma

Rocco Casalino e Gabriele Rossi sono stati fotografati insieme mentre si baciavano all'uscita di un ristorante. Le foto saranno pubblicate da Chi nel prossimo numero in edicola, Casalino ha da poco terminato la sua lunga relazione con il cubano José Carlos Alvarez.

SBAM! Rocco Casalino beccato dai paparazzi con l’attore Gabriele Rossi, “amico speciale” (cit.) di Gabriel Garko. pic.twitter.com/6s1R4G4L0h — Francesco Canino (@fraversion) August 4, 2020

Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è da poco tornato single e sembra che abbia già trovato un nuovo compagno, l'attore Gabriele Rossi. La relazione tra Casalino e il cubano Josè Carlos Alvarez è terminata in maniera tumultuosa. Il giovane è stato travolto da uno scandalo legato al trading on line che ha richiamato l'attenzione dell'antiriciclaggio che ha voluto vedere chiaro suoi movimenti bancari del cubano. Nonostante Josè abbia escluso esplicitamente qualsiasi coinvolgimento del suo compagno, la loro relazione non ha retto allo scandalo. Ora Casalino sembra aver voltato pagina, e anche abbastanza velocemente, ed essersi tuffato in una nuova relazione con Gabriele Rossi.

Rocco Casalino, 48 anni, e Gabriele Rossi, 32 anni, sono stati fotografati dal settimanale Chi mentre si baciavano per le strade di Roma dopo essere stati a cena insieme. I diretti interessati non hanno rilasciato per ora nessuna dichiarazione, Gabriele in passato era stato fotografato molte volte con Gabriel Garko. I due sembravano legati da qualcosa di più di una semplice amicizia, poi qualcosa si è rotto e i due attori non si sono fatti vedere mai più insieme. Casalino e Rossi hanno in comune la partecipazione al Grande Fratello, anche se Rossi ha partecipato all'edizione VIP del 2017, arrivando secondo, mentre l'addetto stampa ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello del 2000.