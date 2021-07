Rocco Casalino, il suo libro Il portavoce diventa un film?

La vita di Rocco Casalino potrebbe diventare un film: i diritti della biografia Il Portavoce sono infatti stati acquistati dalla casa di produzione cinematografica Kubla__ Khan.

Rocco Casalino è diventato un volto noto per il pubblico nel 2000, quando ha partecipato come concorrente alla prima edizione del reality show Grande Fratello. Nel 2014, come giornalista, è diventato il portavoce del gruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. Durante i due Governi presieduti da Giuseppe Conte è stato il suo portavoce, dal 2018 al 2021.

Nel febbraio di questo anno Rocco Casalino ha pubblicato la sua biografia 'Il portavoce' per Mondadori, che ha ora ceduto diritti alla casa di produzione cinematografica Kubla Khan di Umberto Massa, come riporta il Corriere della Sera.

Nel libro Rocco Casalino racconta la sua vita dall'infanzia, al Grande Fratello a Palazzo Chigi.

Casalino nel libro ha svelato alcuni dettagli sul suo rapporto con il padre. "Il dolore più grande è stato non subire violenze fisiche da mio padre, ma vederlo picchiare mia madre e non poterla difendere in alcun modo. Ogni anno però, da quando è morto, riesco a gestire meglio quei brutti ricordi", raccontò in un'intervista al settimanale Chi.