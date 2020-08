Rocco Casalino: “Gabriele Rossi ed io non ci siamo baciati”

Rocco Casalino ha smentito la storia con Gabriele Rossi dopo che un settimanale aveva pubblicato la foto di un loro bacio. Il portavoce di Giuseppe Conte ad alcuni amici ha detto che l'attore è un caro amico: "l'ho solo salutato".

Una delle notizie più lette della scorsa settimana, il presunto bacio tra Rocco Casalino e Gabriele Rossi pubblicato da Chi, sembra destinata è stata smentita da uno dei diretti interessati. L'ex gieffino, oggi portavoce del Primo Ministro Giuseppe Conte parlando con alcuni amici ha detto: "Ma proprio per niente, non sto con Gabriele, l'ho solo salutato". Rocco Casalino è stato legato per sei anni a José Carlos Alvarez Aguila e la storia sembra finita anche per lo scandalo finanziario in cui è stato coinvolto il cubano, si parla di 150mila euro e una serie di pagamenti sospetti verso alcuni siti di trading online: "Il fatto è che con Carlos è crisi, da molti mesi, anche se sei anni di convivenza non si cancellano facilmente", ha detto Casalino agli amici.

Gabriel Garko in una scena di L'onore e il rispetto 3

Gabriele Rossi non ha commentato la foto e non ha risposto neanche ai suoi follower che glielo hanno chiesto sui social. Rossi ci tiene molto alla sua privacy, anche il presunto legame con Gabriel Garko non è mai stato commentato o ufficializzato dai due attori. A proposito di Gabriel. durante un'intervista Patrizia De Blanck ha detto Gabriel Garko sarà nella Casa del GFVIP, ma sui social la star de Il bello delle donne ha smentito la notizia scrivendo: "Non ho capito bene cosa sia successo... Ma scrivo queste righe per smentire la mia partecipazione al GF Vip. Bacioni".