Robotech: Rhys Thomas regista del film tratto dalla serie animata

Sarà il regista Rhys Thomas a realizzare il film tratto dalla serie animata Robotech, progetto da tempo in fase di sviluppo.

Il film tratto dalla serie animata Robotech sarà diretto da Rhys Thomas, già dietro la macchina da presa in occasione della serie Marvel dedicata a Hawkeye.

Il filmmaker, in precedenza, ha già lavorato anche a Saturday Night Live e a Documentary Now!, arrivata a quota quattro stagioni.

Robotech avrà una sceneggiatura firmata da Marcum & Holloway, poi riscritta da Brian Gatewood e Alessandro Tanaka.

Il film che verrà diretto da Rhys Thomas sarà ambientato in una Terra in cui sono stati sviluppati dei giganteschi robot sfruttando la tecnologia scoperta grazie a un'astronave aliena caduta in un'isola nel Pacifico. La tecnologia ritrovata nei rottami viene quindi sfruttata nel tentativo di fermare un'incombente invasione alinea.

La serie originale di Robotech è andata in onda negli anni '80 e prendeva il via con la battaglia contro i guerriri chiamati Zentraedi, che arrivano sulla Terra per recuperare i resti dell'astronave. L'umanità scopre quindi l'esistenza di una fonte di energia chiamata protocultura e dell'Impero Galattico dei Robotech Masters.

La storia ha poi dato vita a spinoff, serie sequel, film, animati parodie e numerosi tentativi di realizzare un lungometraggio live-action, oltre a libri, fumetti e numerosi giochi di vario genere.