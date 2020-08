Robin Williams, il figlio Zak: "Continueremo a mantenere vivo il tuo ricordo"

Il figlio primogenito di Robin Williams, Zachary Pym, conosciuto come Zak, ha voluto onorare il suo defunto padre con un tributo toccante, in cui promette che manterrà vivo il suo nome.

Nel sesto anniversario della sua morte, il figlio di Robin Williams ha dedicato al padre una promessa: l'eredità di Robin Williams continuerà nei suoi figli.

Nonostante la figlia di Robin, Zelda Williams, abbia spiegato con un post i motivi per i quali si sarebbe tenuta lontana dai social e dai tributi dei fan di suo padre, nel giorno dell'anniversario, Zak al contrario, si è rivolto sui social per onorare pubblicamente il suo amato padre.

L'11 agosto, ricorrenza del giorno in cui l'attore si tolse la vita all'età di 63 anni nel 2014, Zak ha pubblicamente promesso di portare avanti ciò che Robin aveva caro durante la sua esistenza.

"Papà, questo giorno marca sei anni dalla tua scomparsa" - ha scritto Zak -"La tua eredità vive nella tua famiglia e in coloro che portano il tuo spirito nei loro cuori. Continueremo a combattere per ciò che è buono nel mondo, per la pace e per connettere le persone invece di farle a pezzi. Ti amo così tanto!"

Zak, tuttavia, ha onorato questa promessa anche prima di questo giorno: ha dato a suo figlio di un anno il nome McLaurin Clement Williams. Questo perché anche il secondo nome del padre era McLaurin.