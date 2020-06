Roberto Burioni: “Mi allontano dalla TV, entro in silenzio stampa"

Roberto Burioni ha annunciato il suo allontanamento dalla TV. La decisione del virologo, comunicata in un'intervista al Corriere della Sera, arriva dopo le polemiche sulle sue consulenze d'oro denunciate dal settimanale L'Espresso.

Come un calciatore di serie A, anche Roberto Burioni entra in silenzio stampa. La decisione del virologo, noto agli spettori per le sue numerose partecipazioni a Che tempo che fa, arriva dopo l'inchiesta de l'Espresso. Il settimanale ha elencato le cosiddette consulenze d'oro del virologo, precisando che non è stata infranta nessuna legge. "Onestamente non mi aspettavo un attacco così da parte dell'Espresso - dice Roberto Burioni al Corriere della Sera - Sulle consulenze dico una cosa semplice: chi dovrebbe aiutare la ripartenza di un Paese se non un esperto di queste questioni? Se la Ferrari mi chiede un aiuto, dovrei dire di no? Io ritengo che sia un dovere dare una mano. E un professionista va pagato, perché altrimenti si tratta di sfruttamento".

Roberto Burioni che insieme ad Ilaria Capua era finito al centro di un'altra polemica per i gettoni di presenza dei virologi in televisione, ha annunciato il suo ritiro dai media: "Torno alla mia vera aula, quella universitaria e starò in silenzio stampa almeno fino all'autunno. In tv e sui giornali ho detto quello che dovevo. Ora per un po' non andrò nei media". Il virologo ha poi smentito il suo presenzialismo in televisione indicando il monitoraggio Agcom, che non lo inserisce nella top 10 degli esperti più presenti sui nostri media.

La decisione del virologo non viene pressa sul serio da Marco Travaglio che ospite di Un giorno da pecora ha detto: "Burioni in silenzio stampa? Non ci credo, ve lo vedete Burioni che sta zitto fino a fine anno? Forse semplicemente perché ha chiuso Fazio. Lo vedevo abbastanza fisso lì".