Roberto Burioni gela Massimo Boldi: "No, non fa ridere"

Roberto Burioni ha criticato il post di Massimo Boldi in cui l'attore si scagliava contro contro l'uso delle mascherine e contro i leader mondiali. Il virologo ha scritto quello che molti (non tutti) avranno pensato leggendo il post del comico: "Non fa ridere".

No, non fa ridere. Chi è un personaggio famoso e amato dal pubblico deve pesare con attenzione le parole su argomenti così importanti per la salute di tutti. Pubblicato da Medical Facts di Roberto Burioni su Venerdì 21 agosto 2020

Dopo qualche mese di silenzio il virologo è tornato a parlare, Roberto Burioni era entrato in silenzio stampa dopo le polemiche dei mesi passati ma quando ha letto il post di Massimo Boldi contro le mascherine su Facebook ha sentito il dovere di intervenire sullo stesso social network: "No, non fa ridere. Chi è un personaggio famoso e amato dal pubblico deve pesare con attenzione le parole su argomenti così importanti per la salute di tutti", ha scritto sulla sua pagina di Facebook.

Massimo Boldi aveva dichiarato sul social:"i potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a se stessi" aggiungendo "Il popolo ha paura, teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l'hanno conosciuto, non vogliono tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Hill". Un post criticatissimo dagli stessi follower dell'attore che il giorno dopo ha scritto un nuovo post in cui ha detto: "Ieri, ho scritto di getto il mio pensiero perché guardando le fotografie delle mie figlie in vacanza da una settimana insieme ai loro figli ovvero i miei nipotini, mi è assalita l'angoscia per il loro futuro è quello di tutte le nuove generazioni che verranno".