Roberto Baggio: il teaser poster del film Netflix Il Divin Codino

Il primo teaser poster anticipa la lavorazione de Il Divin Codino, film biografico sulla vita del campione Roberto Baggio in arrivo prossimamente su Netflix.

Netflix anticipa l'arrivo de Il Divin Codino, film biografico incentrato sul calciatore italiano Robert Baggio, con un primo teaser poster che mostra l'acconciatura resa celebre dal campione veneto.

Le riprese de Il Divin Codino, film sulla vita del campione vicentino Roberto Baggio, inizieranno a fine agosto e si terranno in Trentino. La scelta delle location de Il Divin Codino ha scatenato molte polemiche da parte degli addetti ai lavori visto che il Trentino è stato preferito a luoghi ben più usuali per il calciatore.

Il ruolo di Roberto Baggio sarà interpretato da Andrea Arcangeli, mentre a dirigere la pellicola sarà Letizia Lamartire. Stando ai primi dettagli, Il Divin Codino dovrebbe coprire 22 anni di carriera di Roberto Baggio, ma si parlerà anche della persona, oltre che del calciatore, tra gli aspetti più celebrati della sua figura ma anche quelli meno conosciuti al grande pubblico. Lo stesso Baggio sarà consulente della produzione, come ha affermato la regista del film.

Calcio e cinema: I dieci film imperdibili sul mondo del pallone

Il libro da cui è tratto il film parla della "Storia di un ragazzino prodigio, con 220 punti interni di sutura e un menisco perforato a 17 anni. La storia di chi davano tutti per spacciato, e si è ritrovato con un Pallone d'oro tra le mani. Questa è la storia di scontri, tafferugli, incendi in nome di un calciatore. È la storia di un'estate italiana, di piazze e di feste, di bandiere e di vespe, di monaci e di cacciatori. Questa è la storia dell'uomo che non ha nemici. Questa è la storia di una generazione. Questa è la storia di un campione. Questa è la storia di Roberto Baggio."