Robert Pattinson prende in giro Zoe Kravitz per i suoi commenti su Twilight (VIDEO)

Robert Pattinson ha preso in giro Zoe Kravitz, chiamandola 'hater', per i suoi commenti su Twilight durante una recente intervista di People Magazine.

Robert Pattinson e Zoe Kravitz, durante una recente intervista di People Magazine che ha avuto luogo attraverso TikTok, si sono presi in giro a vicenda in modo esilarante: i due stanno portando avanti il loro tour promozionale per The Batman, la cui uscita è sempre più vicina, ed in questa occasione hanno parlato di Twilight, e del fatto che la figlia di Lenny Kravitz non abbia mai visto un capitolo del celebre franchise.

La Kravitz ha esordito dicendo: "Mi dispiace, non faceva per me", al che Pattinson ha immediatamente risposto: "Ormai non va più di moda fare l'hater, è una roba che appartiene al 2010", riferendosi ovviamente alle numerose persone che per molto tempo si sono definite "hater" della serie di film basata sui libri di Stephenie Meyer.

In realtà, i due si conoscono da svariati anni e a questo proposito l'interprete di Edward Cullen ha dichiarato: "Conosco Zoe da circa 10 o 11 anni, durante gli screentest di The Batmancontinuavo a pensare: 'Potrei essere licenziato da un momento all'altro', ma avere lei al mio fianco e sapere che non mi avrebbe giudicato troppo aspramente mi ha aiutato molto".

Zoë Kravitz, parlando di com'è stato lavorare con Robert Pattinson, ha dichiarato: "È una persona estremamente gentile e un attore straordinario, che nel corso della sua carriera ha sempre preso delle decisioni molto coraggiose. È anche incredibilmente divertente e credo che sia difficile trovare questa combinazione di caratteristiche in una persona all'interno del mondo del cinema."