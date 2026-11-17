Robert Pattinson non ha ancora indossato lo smoking dell'agente con licenza di uccidere, ma il pubblico ha già iniziato a giudicarlo. E in molti avrebbero preferito vederlo nei panni del cattivo.

Robert Pattinson ha appena conquistato uno dei ruoli più ambiti di Hollywood, ma c'è già chi storce il naso. L'annuncio dell'attore come nuovo James Bond, arrivato il 16 novembre da Amazon MGM Studios, ha scatenato un acceso dibattito tra gli appassionati della saga.

E se molti sono curiosi di scoprire come interpreterà l'agente segreto, altri sembrano avere parecchie riserve. Il motivo? Secondo alcuni, la star di The Batman non avrebbe il fascino né il carisma necessari per vestire i panni di 007.

Robert Pattinson è il nuovo James Bond, ma i fan non sono convinti

Robert Pattinson

A poche ore dall'ufficializzazione del casting di Robert Pattinson, sui social sono comparse le prime reazioni negative e diversi utenti hanno espresso le proprie perplessità, soprattutto riguardo all'immagine dell'attore britannico.

Per alcuni, Pattinson sarebbe troppo lontano dall'idea tradizionale di James Bond, un personaggio che nell'immaginario collettivo continua a essere associato a eleganza, sicurezza di sé e una buona dose di fascino. E soprattutto in quest'ultimo l'attore sarebbe decisamente carente.

C'è chi sostiene che gli manchi quella presenza magnetica che ha caratterizzato i suoi predecessori e chi, senza troppi giri di parole, ritiene che non abbia l'atteggiamento del classico maschio alfa. Qualcun altro ha scelto invece l'ironia, commentando: "Ho visto patate più sexy".

Giudizi piuttosto severi, considerando che Pattinson non ha ancora girato una scena nei panni dell'agente segreto. Eppure, per una parte del pubblico, immaginarlo con lo smoking e la Walther PPK sembra già qualcosa di assurdo.

Da Batman a James Bond: Robert Pattinson è troppo famoso per interpretare 007?

The Batman, Pattinson nei panni di Bruce Wayne

Le critiche, però, non riguardano soltanto il suo aspetto. A far discutere è anche la decisione di affidare un personaggio tanto riconoscibile a un attore che ha già interpretato altri protagonisti iconici.

Dopo Edward Cullen in Twilight e Bruce Wayne in The Batman, Pattinson si prepara infatti ad aggiungere James Bond al proprio curriculum. Una scelta che alcuni spettatori considerano poco originale.

Un utente ha contestato la possibilità di vedere lo stesso interprete nei ruoli di Batman e Bond, mentre su Reddit qualcuno avrebbe preferito una nuova promessa del cinema, meno legata a franchise già affermati. Che poi è un po' la tradizione della saga.

Spunta poi un'altra proposta: Pattinson avrebbe funzionato meglio come antagonista di 007. Le sue interpretazioni più inquietanti e ambigue infatti, secondo alcuni fan, lo renderebbero particolarmente adatto a un villain.

Non tutti, però, la pensano così. Un altro utente di Reddit ha ribaltato il ragionamento, spiegando che proprio questa capacità di interpretare personaggi oscuri lo incuriosisce all'idea di vederlo diventare Bond.

Anche Daniel Craig fu criticato: cosa aspettarsi dal nuovo film

Daniel Craig in una scena di Casino Royale

Chi segue la saga da tempo ricorderà che anche Daniel Craig dovette fare i conti con una certa diffidenza. Quando venne scelto nel 2005, molti fan contestarono il suo aspetto fisico e persino il colore dei capelli. Poi arrivò Casino Royale, che contribuì a cambiare rapidamente la percezione del pubblico.

Potrebbe succedere qualcosa di simile anche con Pattinson? Le reazioni positive non mancano e persino alcuni detrattori riconoscono le sue qualità di interprete.

A sostenerlo c'è inoltre Denis Villeneuve, che dirigerà il prossimo capitolo della saga su una sceneggiatura di Steven Knight. Il regista ha accolto con entusiasmo la scelta, sottolineando come Pattinson possieda lo spirito del personaggio e possa portargli qualcosa di nuovo.

Il ventiseiesimo film di James Bond, ancora senza un titolo ufficiale, dovrebbe entrare in produzione nel 2027. Per scoprire se Pattinson riuscirà a convincere anche i più scettici bisognerà quindi aspettare. Del resto, il pubblico ha già dimostrato di poter cambiare idea su 007 (più volte).