Da Robert Pattinson a Chris Hemsworth, le star raccontate dall'impiegata di un aeroporto

Un'ex impiegata dell'aeroporto internazionale di Los Angeles ha recentemente parlato di star del calibro di Robert Pattinson e Chris Hemsworth, rivelando come le celebrità più famose del mondo hanno interagito con lei sul suo posto di lavoro nel corso degli anni.

Cindy, che faceva parte del servizio clienti per due diverse compagnie aeree, ha scelto TikTok per parlare dei suoi incontri con le celebrità e per valutarle su una scala da 1 a 10. Dopo aver esaminato attentamente l'elenco, Cindy ha cominciato parlando del protagonista di Thor e gli ha assegnato immediatamente un 10/10 per la sua natura amichevole e per il suo bell'aspetto.

Avengers: Endgame, un primo piano di Chris Hemsworth

"Era sempre molto gentile con tutti", ha detto la donna nella clip. "Conosceva persino i nomi di alcuni membri dello staff, se li ricordava sempre", ha aggiunto Cindy prima di menzionare che di persona "era semplicemente bellissimo".

Waiting for the Barbarians: Robert Pattinson in una scena

L'ex impiegata ha incontrato anche Chris Evans, Kendall Jenner, Nicki Minaj, Dakota Johnson, Jeffree Star e molti altri. Cindy ha dato un 10/10 anche a Robert Pattinson, dicendo che era molto carino con tutti e che le ha chiesto com'era stata la sua giornata, prima di definire Kendall Jenner "arrogante" e rivelare che Nicki Minaj si è comportata come una diva.