Robert Pattinson al centro di un nuovo progetto di A24 sul giornalismo investigativo

La star di The Batman lavorerà con Lance Oppenheim per il prossimo lungometraggio.

Un veterano del documentario, Lance Oppenheim, è pronto a passare al cinema di finzione con il suo prossimo progetto, Primetime, finanziato e prodotto da A24, con Robert Pattinson tra i produttori. Al momento, non si conoscono molte informazioni sul genere del film e la trama.

Gli unici dettagli resi noti riguardano un giornalista che si addentra nel mondo della criminalità e cambia per sempre la televisione. Il progetto prenderebbe ispirazione da To Catch a Predator, il programma NBC prodotto come parte di Dateline e dal conduttore Chris Hansen. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali in merito.

Misteri e investigazioni

Oppenheim dirigerà il film che approfondirà il tema del giornalismo investigativo, da una sceneggiatura di Ajon Singh e Pattinson si occuperà della produzione attraverso la sua compagnia Icki Aneo Arlo. Tra i produttori spicca anche il nome di Ari Aster. Il documentarista ha appena concluso i lavori della serie HBO Ren Faire.

Primo piano di Robert Pattinson in Mickey 17

Lo show racconta, in tre episodi, una battaglia per il controllo del più grande festival rinascimentale d'America, da lui diretta e prodotta. Inoltre, il suo secondo film documentario, Spermworld, che racconta la storia di donatori di sperma, dei destinatari e del mercato che li connette, è stato presentato in anteprima a marzo su Hulu.

Lance Oppenheim si è fatto conoscere grazie al primo documentario Some Kind of Heaven, prodotto da Darren Aronofsky e dal New York Times, e presentato aL Sundance Film Festival 2020. Dopo il successo in The Batman di Matt Reeves, l'ex star di Twilight, Harry Potter e il Calice di Fuoco e Tenet, Robert Pattinson, sarà presto protagonista del nuovo film di Bong Joon-ho, Mickey 17, oltre ad affiancare Jennifer Lawrence in Die, My Love di Lynne Ramsay, Zendaya in The Drama e tornare a vestire i panni di Bruce Wayne in The Batman II.