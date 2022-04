Robert Eggers ha incontrato i vertici dei Marvel Studios? La risposta del regista

Nel corso di un'intervista con The Guardian, Robert Eggers ha parlato dell'ipotesi di dirigere un film per i Marvel Studios; secondo il regista, il suo stile non sarebbe d'aiuto all'MCU.

Nel corso di un'intervista con The Guardian, Robert Eggers ha parlato dell'ipotesi di dirigere un film per i Marvel Studios; secondo il regista, il suo stile non sarebbe d'aiuto all'MCU.

A proposito di un suo eventuale coinvolgimento nel mondo dei Marvel Studios, Robert Eggers ha dichiarato: "Ho avuto un grande incontro con gli studios - ma non con la Marvel. Non saprei nemmeno cosa offrire alla Marvel. Tutto quello in cui sono particolarmente bravo - o che mi rende unico - non può essere d'aiuto ai Marvel Studios".

A proposito di The Batman di Matt Reeves, Robert Eggers ha dichiarato di aver visto il film soltanto per onorare l'amicizia con Robert Pattinson. A quanto pare, però, il regista è rimasto sorpreso all'idea che Reeves sia riuscito a mantenere la sua identità in un blockbuster di queste dimensioni.

Robert Eggers è noto per aver diretto The VVitch e The Lighthouse. Il suo nuovo film, The Northman, sarà distribuito nei cinema italiani il 21 aprile da Universal Pictures.