Robert Downey Jr. tornerà nel Marvel Cinematic Universe con Ironheart, serie Disney+?

Robert Downey Jr. potrebbe tornare nei panni di Iron-Man in Ironheart, possibile tv show di Disney+.

Niente è stato confermato ma, secondo fonti di We Got This Covered, Ironheart potrebbe davvero essere realizzata e Iron Man ovvero Robert Downey Jr. potrebbe tornare sotto forma di Intelligenza Artificiale, un po' come il suo Jarvis. Ricordiamo ai pochi che non lo ricordano che Iron Man si è sacrificato per salvare l'universo in Avengers: Endgame, ma i fan non sono convinti di aver visto l'ultima apparizione di Tony Stark nel mondo dei supereroi.

Anche se la Marvel non ha confermato nulla ancora, negli ultimi tempi si è parlato molto di Ironheart. A quanto pare, lo stesso Robert Downey Jr. ha recentemente dichiarato che vorrebbe vedere questo personaggio nel franchise, che ha debuttato per il momento nella serie a fumetti Invincible Iron Man, diventando una figura molto importante nella nuova ondata di fumetti Marvel con Miles Morales, nuova incarnazione di Spider-Man, e Kamala Khan, alias Ms. Marvel.

La storia racconta di Riri Williams, una ragazza prodigio di soli quindici anni che assumerà i panni della nuova Iron Man dopo Tony Stark. Adesso, dobbiamo solo attendere una qualche conferma da Marvel sull'effettiva produzione della serie tv, restate sintonizzati.